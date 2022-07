See on esimene plaat, kus tegutsetakse triona – klahvimängija Edwin Congreave lahkus viimase plaadi järel, bassimees Walter Gervers juba varem. Kõik foalsilik on siin aga endiselt olemas, Yannise võimas vokaal ning see energiline minek, mis teeb Foalsist imelise live-bändi ja hea saatemuusika kiiretel tööpäevadel.