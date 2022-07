Uues filmis „Thor: Armastus ja kõu“ on müra tõesti palju ja selle soundtrack on täis korralike bängereid. Kuid absurdihuumorit, soojust ja vaimukaid dialooge, mis pani eelmisesse „Thori“ täie hooga armuma ka Marveli keskmisest fännist veidi nõudlikuma vaataja, on siin siiski vähevõitu. Waititi ametlik luba hullu panemiseks tundub olevat stuudio poolt ära võetud ja hea minekuga pöörast lugu „Armastusest ja kõuest“ kahjuks ei leia. Samas on see ikka parem kui tavaline superkangelaste saagapläust. Kui lasta oma ootused madalale, siis võib kinno minna küll.