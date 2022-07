12 Eesti ägedaimat supelranda

Kui puhketarvikutes on mindud suuremaks ja suuremaks – üha enam on ameerikalikult kolossaalseid ujumisrõngaid ja isiklikku SUP-varustust –, siis supelrandade kujundust seirates kogeme, et koroona-aastatel on aina enam taibatud, et ka ehe loodus, tegevuste mitmekesisus ja stiilne lähenemine on kohalikele olulised ja äriliselt väärtuslikud.