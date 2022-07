EKSPRESSI PODCAST | Šokk, et keegi lobistab poliitikuid? Nii asjad käivadki

Värske lehe tuules räägivad Ekspressi ajakirjanikud Greete Lehepuu, Indrek Lepik ja Joosep Tiks poliitikute ja ametnike lobistamisest. Kalle Pallingu juhtum, kus Uber teda oma suuvoodrina kasutas, on Eestis vaid üks näide paljudest. Kas lobism on hea või halb? Kas seda peaks piirama? Mis see üldse on? Sellest juba lähemalt saates.