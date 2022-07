Mängust kasvas välja mikrotootmine. Jan-Erik Nõgisto koduköögis valmivad indiapärased hõrgutised

Proovime nii palju reisida, kui minu ja mu abikaasa Jaana põhitööd ajaliselt lubavad, viimasel ajal mugavusest Taisse. Nüüdseks on meil seal juba oma sõbrad olemas, kuid vanasti nägi see välja nii, et leidsime vaistu ja soovituste peale mõne kohaliku pererestorani. Kui sealsed inimesed olid sõbralikud, läks jutt ikka toidu peale ja siis kutsuti meid ikka tihti kööki ka. Alati läks proovimiseks ja siis see kujunes orgaaniliselt kursuseks. Selliseid ametlikke, kinnimakstud „kokanduskursusi“, kus kogutakse keskealised „valgustust otsivad“ saksa väikekodanlased kokku ja õpetatakse neile, kuidas küüslauku hakkida, me väldime.