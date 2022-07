Eesti noored avameelselt seksist ja suhetest: „Teatasin, et olen mehega suhtes. Ema ütles, et olen pede.“

Kaisa (20), Birgit (20), Siim (17) ja Markus* (18) leiavad, et noortele jäetakse nii kodus kui ka koolis väga palju rääkimata või jäädakse sellega hiljaks. Paljud vanemad kasvatavad lapsi arusaamaga, et mehe ja naise vaheline suhe on ainuõige variant ning samasoolisi paare ei tunnistata. Sooneutraalsus ehk mittebinaarsus võib tunduda uus, kuid sellega sarnane transsoolisus pole tegelikult enam sugugi uus teema.