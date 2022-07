„Murina“ - idülliline rannaelu kohtub süngete perekondlike võimumängudega

„Murina“ ehk tegelikult „Mureenid“ on film, mis räägib metafooride keeles. Mureen on suurt angerjat meenutav kala, kes peitub kaljulõhedesse, tapab oma saagi välkkiire sööstuga ning suudab end ükskõik mis köidikutest vabaks närida. Paratamatult tekivad nende kalade ja filmi peategelase, hilisteismelise Julija vahel paralleelid.

Julija elab koos vanematega Horvaatia kaunis saarestikus. Tema isa on liiga domineeriv ja kiusakas, ema aga sõltub isast ning ei taha või ei oska oma last kaitsta. Kui külla saabub papsi jõukas lapsepõlvesõber, siis pöörab tema tulek kogu perekonnaelu sassi – perepea hakkab rikkurile pugema, et saavutada endale hädavajalikku investeeringut, ja mõlemad naised on kena välimusega ning sarmikasse mehesse hetkega armunud.