VIDEO | Kuidas juhtida sõjakopterit Chinook? Briti sõdurid tutvustasid oma õhumasinaid

Eestisse tuli Suurbritannia vägedega kaasa kaks erilist metalllindu – transpordihelikopterid Chinook. Kuigi neil on kümme tonni kaalu, kolmkümmend meetrit pikkust, siis on need pirakad õhumasinad äärmiselt hästi juhitavad. Lend tundub reisijana stabiilsem ja ohutum kui Tallinnas linnaliini bussis sõita. Jah, müra on suur ja tropid peavad kõrvas olema, kuid suurt loksutamist ega raputamist õhus tajuda ei ole.