Batuute ostetakse igas vanuses lastele , kuid hoolimatul kasutamisel võib see tuulega õhku tõusta või laps hüpates vigastusi saada.

Hansaposti ja Kaup24 esindaja Kristiina Vahesalu ütleb, et märgatavalt kasvas batuutide müük 2019. aastal ja koroonapandeemia suurendas müüki veelgi. „Batuut on hea meelelahutus, sest kestab vähemalt viis aastat, on vastupidav ja kerge hoiustada.“