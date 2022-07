KAALUKALKULAATOR | Kas olete Eesti keskmisest kõhnem või kogukam? Võrrelge oma kehakaalu teistega

Iga viies inimene Eestis on mitte ülekaalus, vaid juba terviseriski suurendavalt rasvunud. Iga kolmas inimene on ülekaaluline. Napilt vähem kui pooled Eesti täiskasvanutest (16–64aastastest) on normaalkaalus. See selgub Tervise Arengu Instuudi (TAI) statistikast. Trend näitab, et rasvunute osakaal Eesti elanike seas aina kasvab.