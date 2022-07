VIDEO | Intervjuu Ukraina ekspresident miljardär Porošenkoga, kes käis Eestis sõjatööstuse tooteid ostmas

Petro Porošenko: Esmalt suur tänu vestlusele kutsumise eest. Eesti seisukoht on Ukrainale eluliselt oluline, sest Eesti on väga hea näide solidaarsusest Ukrainaga. Eesti on, kui arvestada teie majanduse suurust, Ukraina kaitsevõime suurim toetaja maailmas. Eesti on minu presidendiks olemise ajal ning pärast seda võidelnud meie suveräänsuse ja terviklikkuse eest, Vene agressiooni tagasilöömise ning minu rahva Euroopa perspektiivide eest. Kõndisin täna koos teie parlamendiliikmete ja ministritega teie tänavatel, see oli wow! Kahel põhjusel. Ma pole näinud üheski riigis, Poola ehk välja arvatud, nii palju Ukraina lippe. Need on kõikjal! Kohtasin paljusid ukrainlasi ja see polnud mina, vaid minu eesti kolleegid, kes tervitasid neid sõnadega „Slava Ukraini!“. See oli midagi... Läheduse tunne.