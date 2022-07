Kui praktiline ese muutub ihaldatud moeobjektiks: kuidas Crocsid maailma vallutasid

Istun ja vaatan arvutiekraani. Ekraanil on Crocsid. Lõheroosad, mustad, valged. Olen kaalunud Crocsi-ostu juba ammu, arutlenud sel teemal sõprade ja tuttavatega. Olen näinud Crocse suurtes kogustes Berliinis, kolemoe ja „mul on täiesti suva, mida ma kannan, aga näed, see auklik maikat meenutav toode on Rick Owens ja see maksis 1500 eurot“-suhtumise Euroopa pealinnas.