Kes on süüdi, et IT-miljonäri maja valmimisel suleti Pirita randa viiv tänav?

2009. aastal kehtestati Pirita üldplaneering. Sinna on üles joonistatud kõik linnaosa põhi- ja jaotusteed. Selle järgi peaks randa pääsema mööda viit suuremat jalakäijate teed ja kaht rattateed. Siinse loo keskmes olev Variku tee on üldplaneeringuga neist seitsmest teest Viimsi poolt teine. See on ka ainuke ligipääs rannale ligi kilomeetrise, Mähe ja Merivälja piirile jääva lõigu ulatuses.