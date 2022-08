Spotify enim striimitud album: Bad Bunny lõputu rannapidu

USA jurisdiktsiooni alla kuuluva Puerto Rico saare poliitiline staatus on paras mõistatus. Kujutate ette, kui Hiiumaa elanikud peaksid maksma riiklikke makse, kuid ei saaks riigikogu valimistel hääletada? Puertoricolased peavad leidma mõne muu võimaluse, et USA ning seeläbi kogu maailma asjades sõna sekka öelda ning tundub, et nad on oma teeks valinud popmuusika.