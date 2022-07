Hasso Tepper: psühholoog soovitaks Eesti õpetajal esimese asjana koolist lahkuda

Kõik need lood on jätnud mulje, et see on lihtsalt tehnika küsimus – kui oleks tehtud kõike õigesti, poleks probleemi olnudki. Hüva, vanematele ja kolmandatele osapooltele võib ju andeks anda. Aga õpetajad? Nemad on ju spetsialistid ja peaks teadma, kuidas sellistes olukordades käituda ja mida lapsega teha? Miks nad ei tee? Nad ei tea ja neid on vaja koolitada? Miks nad üritavad last enda kaelast ära saada, poevad bürokraatia ja kantseliidi taha ning keelduvad võimalusel isegi teemat arutamast?