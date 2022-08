Eesti noored näitlejad Hollywoodi vallutamas: „Võin võtetel vabalt ära surra, peaasi, et saan mängida!“

Netflixi filmis „Luther“ Idris Elba kõrval suurt rolli mängiv Einar Kuusk, Eurovisiooni filmis saatejuhti mänginud Elina Alminas, Hollywoodis õnnelainel seilanud Artur Rehi, Inglismaal oma filme väntav Taavi Peelo ja värskelt Inglismaa ülikoolis näitleja eriala omandanud Max Rootsmäe on eestlased, kes takistuste kiuste on nõus rabelema, käima tuhandetel prooviesinemistel, et filmi- ja teatrimaailmas üksikuid rolle saada.