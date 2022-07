„Ta oli kindel, et tuleb tagasi.“ Miks venelased vabatahtlikena Ukrainasse surema lähevad

„Need olid keerulised nälja-aastad. Meil oli neli last ja jagasime toitu võrdselt – polnud nii, et keegi sai rohkem ja keegi vähem. Ta oli kõige suurem ja ilmselt kasvas nii kiiresti, et siseelundkond ei jõudnud sammu pidada. Arvatavasti me ikkagi alatoitsime teda natuke,“ kahetseb tema eakas ema Ljudmilla Jerahtina. Vladislavist ei saanud langevarjurit, aga ta astus lipnike kooli ja teenis Moskva oblastis. Paar aastat tagasi lahkus ta sõjaväest ning läks tööle ühte Jekaterinburgi tehasesse.