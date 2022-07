ESSEE | Dostojevskit tsiteerivad mõlemad Vene-Ukraina sõja pooled. Miks?

Sõda oma küünilises valelikkuses ja jõhkruses on palju muutnud. Algul Putini sõda on tasapisi muutunud Venemaa sõjaks. Ja kui Putinit toetab nii suur osa venelastest, siis on õiguspärane küsida, kust see vene maailma mentaalsus tuleb. See küsimus puudutab ikka enam ka vene kultuuri, sest kirjandusklassikute kasutamisele vene propagandas vastandub üha enam üleskutseid tasalülitada vene kultuur, puhastada raamaturiiulid vene kirjandusest. Sõjaolukorras on selline tasalülitamise soov mõistetav, kuid pikemas perspektiivis tuleks arendada analüüsivõimet ja selliseid otsuseid korralikult argumenteerida.