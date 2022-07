Kuum trend: mehed soovivad kõige sagedamini karvu eemaldada intiimpiirkonnast

Meeste depileerimine on ajakulukam ja tehniliselt keerukam kui naistel. See on ka üks põhjusi, miks kosmeetikud valivad, milliseid kehapiirkondi nad meestel depileerivad, ja mõned ei tegelegi üldse meestega. Siin mängib rolli kosmeetiku enesekindlus, aga ka isiklik elu. „Mõnikord kosmeetiku elukaaslasele ei sobi, et naine meeskliente teenindab,“ nendib Olga Leinštrep, kelle salong teenindab vaid meessoost kliente. „Mehi tuleb päev-päevalt aina juurde.“