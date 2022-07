End süüdi tunnistanud pedofiil tahab jätkata lasteraamatute kirjutamist ning lapsed käivad endiselt ta juures mängimas

KIRJUTAB RAAMATUID: "Kallid sõbrad selle raamatu "Kitsu" kirjutasin ja joonistasin oma küla ja sõprade lastele kingituseks. Lapsed arvasid et see on neile liiga kallis kingitus ja nad tahtsid seda jagada kõikide lastega," seisab raamatu tagakaanel.

FOTO: Kollaaž/Ekspress Meedia