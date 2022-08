Veel jõuad Tartuffile! Soovitused ja üks hoiatus tänavusest programmist

Kahjuks pole tänavuse Tartuffi tantsule pühendatud programmis kõigi aegade kõige paremat tantsuteemalist filmi – 1948. aasta „The Red Shoesi“ (rež Michael Powell, Emeric Pressburger). Ega ka mitte vaimustavat heatujufilmi „Singin’ in the Rain“ (1952, rež Stanley Donen, Gene Kelly) ega õudusjudinaid tekitavat Dario Argento „Suspiriat“ (1977). Aga selle asemel, et vinguda, mida Tartuffil pole, vaatame parem, mis seal on.