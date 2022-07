Esimene põhjalikum ahvirõugeid käsitlev uuring viitab uuele sugulisel teel levivale haigusele

New England Journal of Medicine’is avaldatud uuringu andmetel levib viirus suurte limaskestade kaudu, lähedasel kokkupuutel kahjustatud nahaga ja kaudselt ka haigustekitajaga saastunud pindade kaudu. Puudub selge tõestusmaterjal sperma või vaginaalsete vedelike kaudu levimise kohta, aga ei saa ka silma kinni pigistada fakti ees, et viiruse levib sageli homo- ja biseksuaalsete meeste seas.