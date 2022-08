Staarkoomik Ari Matti Mustonen: „Tahtsin näitlejaks saada, aga kuidas seda teha, kui lavakasse sisse ei saa?“

„Välismaal tegin neli või viis keikka’t ühel õhtul, aga kaks on ka hea,“ ütleb ta ja lisab, et kui Eestis stand-up-koomikud alustasid, siis nad tulid lavale vaid korra kuus. Mustonenil on praegu iga päev paar esinemist. „Mulle meeldib ka enne või pärast tähtsat show’d teha open mic’i, katsetada midagi uut.“