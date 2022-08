Need uued armastuskirjad

Evelyn Raudsepa kokkukutsutud näitus „Valitud hitid“ mõjub kohati nostalgiliselt. Seitse kohalikku kuraatorit on näitusele valinud videoteose, mille järele on kuraatoril viimase ühiskondliku suletuse kontekstis igatsus tekkinud. Äärmiselt hõrk lähtepositsioon. Eriti arvestades, et keegi pole läinud lihtsama vastupanu teed – proovinud leida teost, mis püüaks kehastada nelja seina vahel kinni olemise tunnet.