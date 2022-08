Ruumikriitik: puude maha võtmine linnaruumist rõhub eriti autota ja kehvema tervisega liiklejaid

Uudised tervete alleede ja puukoosluste eemaldamisest Eesti linnades on märk tõsiasjast, et nii mõnedki otsustajad ei teadvusta piisavalt roheluse, eriti just suurte puude sotsiaalset ja majanduslikku tähtsust linnades, kirjutab kultuuri- ja ruumikriitik Hannes Aava .

Igaks juhuks olgu kohe öeldud, et pargid ongi väga teretulnud ja oluline osa linnade ökosüsteemist. Kuid tegu on vaid mündi ühe küljega: teisel poolel on pilt sellest küljest, kus enamik linlasi rohkem aega veedavad – tänavatel ja hoonetevahelistel aladel. Ja see mündikülg on kõrbestunud muruplatsi ning kunagist puud meenutava haigutava tühimiku nägu.