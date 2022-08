Allan Kaldoja reisikiri: riik, kus Vene impeeriumi õmblused ragisevad, aga Türgi sirutab tiibu

USBEKI VÄGEVAD: Usbekistanist on saanud märkamatult Kesk-Aasia võimsaim riik.

Hudžandist sõidame taksoga Usbeki piirile. Üle läheme jalgsi. Meiega koos on üks mees ja tüdruk, vestleme mehega. Piirivalvurid uurivad meie passe pikalt ja siis lahkuvad nendega. Mõtlen juba, et ehk on nende süsteemis märge minu viimasest visiidist aastal 2014, mil vahest juba liiga avalikult toonast Karimovi režiimi kritiseerisime ja mil Usbeki KGB tahtis äralennupäeva hommikul mu hotellituba läbi otsida, kuid ma neid ukselt edasi ei lasknud… Umbes poole tunni pärast saame passid sisenemist lubavate templitega siiski tagasi.