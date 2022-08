Leedu näitleja Ingeborga Dapkūnaitė Krimmi annekteerimise järel Venemaale jäämisest: „Tegin vea ja mul ei ole endale vabandust“

Dapkūnaitė, kes on jaganud ekraani nii Lembit Ulfsaki, Brad Pitti, Tom Cruise’i kui ka Putinit toetavate Vene tähtede Vladimir Maškovi ja Nikita Mihhalkoviga, astus sel kevadel Riias lavale koos John Malkovichiga lavastuses „Puuvillaväljade üksindudes“. Septembri lõpus tuleb ta aga Tallinna, et anda siinsele publikule ühel õhtul etendus „Tervitus neile, kes jõudsid ära oodata“, lavastus, mille kohta Dapkūnaitė ütleb, et see on kõige isiklikum asi, mida ta on kunagi teatris teinud.