Relvaäri tegi endise riigiametniku väga rikkaks

Kuldar Väärsit (43) teatakse osava jutulinnuna. Ta alustaski karjääri majandusministeeriumi avalike suhete osakonnas, kus sõnaosavus on hinnas. Seejärel aitas ta üles ehitada riiklikku rongiettevõtet Elron ja kamandas bussifirmat Sebe. Nüüd aga juhib ettevõtet Milrem, mille asutas üheksa aastat tagasi. See on Eesti kuulsaim relvatööstusfirma.