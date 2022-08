Advokaat Küllike Nammi süüasja „kroontõendiks“ on salapärane paber, mida pole enam olemas

KAITSJAST SAI SÜÜDISTATAV: Vandeadvokaat Küllike Namm on kaitsnud kohtus edukalt paljusid kliente, saavutades alles hiljuti Marti Kuusiku õigeksmõistmise. Seekord on ta ise kohtu all. Nammi sõnul pole ta süüdi.

FOTO: Ilmar Saabas | Ekspress Meedia