EKSPRESSI PODCAST | Narva tank ja hallid passid

Jan Joonas Tuuna käis Tallinna ööelus tutvumas autofanaatikutega. Iga neljapäev koguneb Ülemiste parklasse sadu inimesi, et imetleda teineteise masinaid.

Kas Venemaaga peaks piirid sulgema? Vene ajakirjanik Arkadi Babišenko andis Ekspressile intervjuu ning järeldas, et vene rahvas on ajupestud ja muuta neid ei saa. Kas see oht laieneb ka Eestisse? Kas tuleks halli passi omanikele tuleks teha ultimaatum: tehku Eesti kodakondsus või adjöö?