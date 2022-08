Suri Brežnevi ja Honeckeri kuulsa suudlusgrafiti autor

Berliini müüri ehtivatest kunstiteostest üks kuulsamaid on 1990. aastal valminud „Mein Gott, hilf mir, diese tödliche Liebe zu überleben“ (ing „My God, Help Me Survive This Mortal Love“, vene „Го́споди! Помоги́ мне вы́жить среди́ э́той сме́ртной любви́“). Grafiti kujutab Nõukogude Liidu Kommunistiliku Partei Keskkomitee peasekretäri Leonid Brežnevit ja Saksamaa Sotsialistliku Ühtsuspartei keskkomitee peasekretäri Erich Honeckeri suudlemas. Müüri idapoolel asuva teose autor on Vene kunstnik Dmitri Vrubel, kes suri sel pühapäeval, 14. augustil COVID-19 tüsistustesse.