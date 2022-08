Omanikud sunnivad lemmikloomi MMSi jooma. „Ärge siis loomaarsti juurde kiirustage!“

Ekspress imbus krüpteeritud sõnumineerimisäpi Telegram vestlusgruppi, kuhu MMS-i huvilised on Facebooki grupi sulgemise järel kolinud. Living Minerals OÜ müüb oma kodulehel Terviseameti keeldudest olenemata endiselt suu- ja juukseloputusvahendit, mis on ühtlasi ka mürgise kokteili koostisosad – naatriumhüpoklorit ja vesinikkloriidhape. Nende kokku segamisel toimub keemiline reaktsioon, kus tekib gaasiline kloordioksiid ehk MMS. Miracle Mineral Solution – see olevat imeline mineraalne lahus, mis väidetavalt ründab kehas kõiki haigustekitajaid ja aitab kehal end ise tervendada.