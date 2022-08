Meisterlik õudusfilm jahmatab üllatustega

Režissööri, produtsendi ja stsenaristi Jordan Peele’i uusim film „Ei“ on endale külge kleepinud üsnagi amorfse tähendusväljaga suvefilmi märgi. Tõesti, välja ta tuli ju äsja, keset sooja suve, ning linastub globaalselt kuuma hitina korraga edukalt nii blingivates multipleksides kui tolmustes art-house’i-koobastes. Pärast kinost väljumist võib siiski endamisi tänulikult õhata, et oleks need suvefilmid kõik nii head, siis vist õues ei saakski viibida.