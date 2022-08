Kadri Paas: Putini paranoia on teinud FSBst uue NKVD

Nobelist, teoloogist filosoof Albert Schweitzer sedastas oma Oxfordis 1934. aastal peetud kõnes „Kaasaegse tsivilisatsiooni religioon“, et üks tõde püsib kindlana. „Kõik, mis sünnib maailma ajaloos, püsib vaimsusel. Kui vaimsus on tugev, sünnib midagi kaunist. Kui vaimsus on nõrk, sünnib midagi kahetsusväärset. Sestap me kas loome maailma ajalugu või kannatame selle tagajärgede all.“