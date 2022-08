Ühe pere kodulaenutragöödia, millest on kõigil õppida

Täna, 16 aastat hiljem elu enam nii roosiline pole. Mart on kaotusi kandnud, hävinenud on hulk närvirakke, murekoorem kuhjub. Unistuste villa seisab tühjana. Mardi ja nüüdseks tema ekskaasa Karini laenuvõlg panga ees on suuremgi kui algul. Mis siis, et laenu on ikkagi tublisti üle kümne aasta ka tagasi makstud.