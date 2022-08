Ehkki kuumalaine taandumine võiks tuua lähitulevikus leevendust, on seis sügise-talve eel keeruline. Viimastel nädalatel on tööstuslobi hoiatanud üha apokalüptilisemates väljendites, et külm aeg tuleb raske. Odav gaas, mis on Saksa majandust aastakümneid vedanud, sai nüüd otsa.