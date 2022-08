„Mul oli vaid rätik ümber, kui kapo saabus.“ Kuidas valitsus uue pronksiöö hirmus Narva tanki eemaldas

Kell oli teisipäeva, 16. augusti hommikul napilt seitse saanud, kui Narvas elav Stanislav Maksimov (43) tõmbas ümber niuete käteräti ja avas oma koduukse. Korterisse astusid kaks talle tundmatut erariides meest. Üks näitas mingit dokumenti ja teatas, et Maksimov peab nendega kaasa tulema. Korteri peremees taipas, et külalised on kaitsepolitseist ja tal ei ole mõtet neile vastu punnida. Üks võmmidest vaatas valvsalt pealt, kuidas ta aluspesu ja päevarõivad selga tõmbas.