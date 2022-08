Ajakiri avaldas novellikogus mitu teksti ilma autoreid teavitamata. Kuidas nii juhtus?

Kirjanik Jüri Kolk sai 9. juunil teada, et ka tema tekst ilmub novellikogus, avastades oma meilboksist kutse kogumiku esitlusele 15. juunil. „Vihjati, et võiks kaaslase kaasa võtta ja levitada sõna tuttavate ja muude kenade hulgas. Ühesõnaga, palgati kohe turundajaks,“ kirjeldab Kolk kutset. „Kirjutasin peatoimetajale, et minu arvates on see üks uskumatu lugu, kuna kokkulepet selle teksti avaldamiseks raamatus ei ole. Oletades, et võin eksida, küsisin konkreetset viidet, kus ma seda lubanud olen.“