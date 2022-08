Kuni tolle kuue kuu taguse hetkeni kutsusid paljud säilitama rahu, mis sest, et ameeriklased ja britid hoiatasid täiemahulise invasiooni eest üha kindlamal toonil. Prantsuse ja Saksa valitsused, Vene ametnikud ja isegi Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi uskusid, et Vene vägede koondumine on kõigest Putini bluff ning Washingtoni hoiatused ülepingutatud.