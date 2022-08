Globaalsel filmiturul on saadaval rekordsummad – Eestil on aeg võtta oma osa

Suurematest globaalsetest platvormidest jõudis Eesti vaatajateni äsja Disney+ ja kohe jõuab ka HBO Max. Juba pikalt ka Eestis kättesaadav olnud Netflix on pidanud oma positsioone teistele loovutama. Ometi ei tohi riik lubada rahvusvahelistel voogedastusplatvormidel ainult siinselt turult vaatajaid haarata – nad peavad võtma ka vastutuse ja kohustuse kohaliku toodangu valmimise eest, sh panustama näiteks uute „Melchiorite“ tootmisse. Praegu on AVMSD Riigikogus vastu võetud üksnes miinimumnõuetega, mis tähendab, et kohustusi voogedastusplatvormidele pole seatud. Riigikogu liikmed võiksid direktiivi viia sisse täienduse, mis võimaldaks globaalsete platvormide tulust osa saada, et Eesti filmitegijad ei peaks igal aastal taotlema riigieelarvest lisavahendeid.