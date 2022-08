Marje Aksli: Eestlased elavad kauem, aga haigena. Miks?

Kuigi eluiga on sammhaaval pikenenud, on samavõrra pikem ka haigena elatud aeg. Statistikaameti andmeil elavad eesti mehed tervena keskmiselt vaid 54,9 aastat ja naised 58 eluaastat. See tähendab, et üha rohkem on inimesi, kes vajavad sotsiaaltoetusi, pikaajalist hooldust ja haiglaravi. Mihkel Oviir tõdes kord „Plekktrummis“ talle omase tõreda koolipapalikkusega, et „see kõik ju maksab-maksab-maksab-maksab“.