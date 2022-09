Üksikema kaotas vaimse tervise. Kuidas päästa sundmüüki pandud kodu?

Piret Peensoo (47) nimi on sadade Õhtulehe ja Eesti Päevalehe artiklite all. Piret on alati olnud naerune, lahke ja hakkamist täis. Ühe endise kolleegi sõnul oli Piret kõige sõbralikum inimene, keda ta teab, kes lõi enda ümber alati hea õhkkonna. Ta kasvatas üksinda tütart ja suutis panka veenda, et jaksab ka üksikemana maksta eluasemelaenu. Läks lapse kõrvalt ülikooli, tegi karjääri ja sai toimetajaks. Kui ta 2010. aastal koondati, pühendus juba mitu aastat huvi pakkunud kunstiteraapiate õpingutele.