GRAAFIK | Vene väed käituvad Zaporižžja tuumajaamaga nagu enesetaputerrorist pantvangiga

Seis Zaporižžja tuumajaama lähistel on pingeline. Vene väed on end suures kompleksis mugavalt sisse seadnud – tankid ja relvaladu tuumareaktoriga ilusti kõrvuti. Nagu enesetaputerrorist pantvangiga. Pantvangiks on lisaks tuumakatastroofi pelgavale maailmale ka tuumajaama töötajad, kes hoiavad asja endiselt käigus, mis sest, et on elanud juba pool aastat okupantide terrori all.