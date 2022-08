Poliitikaradar: Riigi rahajagajate piinad

Eelmise nädala väärtusküsimuste ja tankide juurest on poliitikud nüüd tagasi maisemate asjade juures. Majandusprognoos on valmis ja valitsus hakkab kokku panema riigieelarvet. Samal ajal ootab Isamaa, mis saab olema börsivälise universaalelektri hind. Kõik need asjad on erakondadele olulised, sest suvi saab läbi ja taas tuleb pingsamalt jälgida reitinguid, mida poliitikud oma sõnul muidugi kunagi pingsalt ei jälgi. NB! Poliitikaradari saad enda postkasti tellida siit: https://ekspress.delfi.ee/z/poliitikaradar_uudiskiri/