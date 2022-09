Jaak Kangilaski (10. XII 1939 – 30. VIII 2022) in memoriam

Ma ei tea neist asjust just liiga palju, kuid tundub, et Kangilaski suhtumises oli mingi 1960ndate vaim: ääretu sallivus, millel pole eriti midagi pistmist poliitkorrektsusega, mis valib hoolikalt, keda, miks ja millise poliitilise kasu nimel hellitada. Kangilaski sallivus oli loomulik nagu rohu kasvamine, selles puudus igasugune pingutatus ja konjunkturism. Aga võib-olla kasvavadki sellisest empaatiast läbi inimesed, kelle peale on langenud sõja tuhk – sest nad on kogenud, milleni viib see, kui me dialoogi ei pea ja teist inimest ei mõista.