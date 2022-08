EKSPRESSI PODCAST | Riik avastas, et Venemaale investeerimine oli viga

Sulev Vedler räägib esmalt sellest, kuidas riik salaja Operaili tütarfirmasid maha müüb. Seejärel tutvustab ta, kes on need mehed, kelle raha ja vaevaga kerkib Paldiski alla hiigelsuur aku, mis peaks tulevikus vähendama elektrihinna kõikumist.

Joosep Tiksiga arutame selle üle, kas ja kes septembris ei joo. Tartust liituv Tiks arvab, et tudengite jaoks see just hea ajastus pole.