Poliitikaradar | Oravad teevad Isamaale külma?

Isamaa ei oota. Hirmsa hooga liigutatakse edasi kaht teemat, mille partei koalitsioonikõnelustel partneritelt välja rääkis ja mis on nende valitsuses olemise tuumaks. Üks neist on peretoetuste järsk tõstmine ja teine elektrituru muutmine. Viimane on juba parlamendis, esimene ministeeriumide vahel kooskõlastusringil. Ning juba paistavad koalitsiooni sees naginad, nagu pingelisest eelarve läbirääkimiste perioodist vähe oleks.