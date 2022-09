NÄDALA FILM | „Kus laulavad langustid?“ – publik armastab, kriitikud vihkavad

Delia Owensi „Kus laulavad langustid?“ on erakordselt populaarne raamat. Lausa nii populaarne, et see on juba pääsenud maailma kõigi aegade enim ostetud raamatute edetabelisse. Edu valem: tugev iseseisev naiskarakter, kurb armastuslugu, paar paha meest, üks hea mees, võimas loodus ja õigluse jalule seadmine. Ja kui see on see, mida inimesed tahavad, siis oleks rumal seda neile mitte anda. Seega valmis raamatu põhjal kiiresti ka film (lavastas Olivia Newman, produtseeris Reese Witherspoon), mis nüüd üle maailma kinodesse paisati. Nagu arvata võiski – publik armastab, kriitikud vihkavad.