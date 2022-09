Kuidas vermida* koolkonda

Professor Kadri Mälk on rahvusvaheliselt üks tunnustatumaid eesti kunstnikke, keda kutsutakse osalema näitustel üle maailma rohkem, kui ta kutseid vastu võtta suudab, kelle töid ostavad nii mainekad muuseumid kui ka erakogujad. Kadri Mälk ja tema koolkond on tuntud ja justkui iseenesestmõistetav nähtus. Aga kus on selle nähtuse lätted? Kuidas ihaldatud parnassile jõuda?