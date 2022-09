Ilmselt Eesti parim teatrihelilooja Jakob Juhkam: Üpris lihtne on end nurka ajada, kui tunned, et su loomingul on mingid puudused

Jakob Juhkami (30) uus album on grandioosne. Teos „L“ kestab tund ja kuus minutit ning koosneb 28 palast. Ta kihutab, tuiskab, maandub ja kihutab ja tuiskab edasi, kuni jälle hetkeks maandub. Kraut-roki motoorikal, jazz-roki ja psühhedeelia kütusega, aga need maandumised on sootuks teistes paikades.

Vabandage minu nii tavaline allegooria sedavõrd erakordse plaadi juures, aga tõepoolest tundub, et albumit avaval eleegilisel klaverietüüdil võtab Juhkam teid justkui pardale ja viib ootamatusi täis reisile. Ja see reis toimub iseäraliku konstruktsiooniga tsepeliinil. Detaile on nii palju, et sa ei suuda neid esialgu haarata. Pumbad, torud, silindrid, hammasrattad, voolikud, kolvid, ketid. Kõik ühes raputavas rütmis tukslemas. Ja paiguti ulmareisil õhulaev peatub, külastab sootuks teisi maailmu, ja ennekõike, aga mitte ainult siis, kui valdavalt instrumentaalsel plaadil astuvad üles külalisvokalistid. Räppar KiROT, Mari-Liis Rebane, Vaiko Eplik, Borm Bubu – mille taga on Vaiko poeg Villem, kelle peagi ilmuva debüütalbumi on Juhkam miksinud – ja Riho Sibul. Üles astuvad ka näitleja Jörgen Liik slide-kitarril ja saksofonist Sasha Petrov.